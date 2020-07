Il giornalista nigeriano, amico di Osimhen, ha scritto così su Twitter rassicurando i tifosi. L’arrivo dell’attaccante è ormai imminente

Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla trattativa del Napoli per il giocatore, rassicurando tutti via social con un tweet scritto in doppia lingua in cui si vede che è in videochiamata con l’attaccante.

A tutti i miei amici a Napoli: non preoccupatevi, il vostro ragazzo sta arrivando.

To all my friend in Napoli. Worry not. Your boy is coming. A tutti i miei amici a Napoli. Non preoccuparti. Il tuo ragazzo sta arrivando. pic.twitter.com/5HZQBNSWZ7 — Oma Akatugba (@omaakatugba) July 27, 2020