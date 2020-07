Oma Akatugba: “Alle 19 il presidente del Lille firmerà i documenti per Osimhen”

A radio Punto Nuovo: “I pre-contratti sono stati già depositati in Lega, sia in Italia che in Francia. L’ufficialità tra stasera e domani”

Oma Akatugba, è tornato a parlare ancora a Radio Punto Nuovo per gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di Victor Osimhen e il Napoli

“Oggi alle 19:00, il presidente del Lille, Gerard Lopez, firmerà gli ultimi documenti e poi verrà formalizzata la cessione di Osimhen al Napoli. Adesso non so se l’ufficialità arriverà questa sera o nell’arco di domani, ma resta certo che il presidente del Lille firmerà alle 19:00 l’ultima tranche dei documenti. I pre-contratti sono stati già depositati in Lega, sia in Italia che in Francia. Le commissioni si aggireranno intorno al milione di euro, mentre al Lille ne andranno 50 e al calciatore ne andranno 20, spalmati nei prossimi cinque anni. Dunque, attendiamo oggi pomeriggio, con Gerard Lopez che firmerà gli ultimi documenti e poi i due club si prepareranno a rendere ufficiale l’affare. Victor, intanto, partirà su un jet privato per godersi le proprie vacanze nei prossimi giorni. Quando rientrerà in Europa, poi, verrà presentato a Napoli come un nuovo giocatore degli azzurri”.