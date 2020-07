Nuovo focolaio Covid in Irpinia, 12 contagiati in 2 giorni

A Santa Lucia di Serino un’intera famiglia è risultata positiva al tampone. Altri due positivi a Rotondi e due a Serino. Tra i positivi in Irpinia anche una donna di Moschiano. Il sindaco non esclude screening a tutta la popolazione

Il focolaio di Mondragone è stato domato, come annunciato ieri da un Vincenzo De Luca piuttosto arrabbiato. Ma a preoccupare, adesso, è l’Irpinia. A Santa Lucia di Serino, paesino di 1400 abitanti alle falde del Terminio, infatti, un’intera famiglia è risultata positiva al tampone. Ne scrive Repubblica Napoli.

Il più grave è il capo famiglia, un 69enne di origine venezuelana che lavora in una struttura ricettiva locale che attualmente è intubato nella terapia intensiva del “Moscati”. Le patologie pregresse rendono il suo quadro clinico allarmante.

Il sindaco del comune, Ottaviano Vistocco, manifesta la sua preoccupazione:

«Non ci aspettavamo questo ritorno improvviso del virus. Stiamo ricostruendo tutti i contatti di questa famiglia in collaborazione con l’Asl, la Regione e la prefettura. Dobbiamo essere responsabili perché il virus non è andato via e ora è ancora più pericoloso perché non si mostra».

Al momento, tutti coloro che sono entrati in contatto con il 69enne sono stati collocati in isolamento domiciliare. Ma nel giro di 48 ore in Irpinia sono stati registrati 12 nuovi contagi, un dato allarmante, ricondotto con probabilità al rientro di qualche residente dall’estero. Non è questo il caso, però, del 69enne di Santa Lucia di Serino.

“Sull’origine del contagio dell’uomo, dunque, resta il più fitto mistero, anche perché l’Asl di Avellino finora non ha ritenuto di dover chiarire ufficialmente la vicenda”.

Oltre ai sei casi di Santa Lucia di Serino, tra cui figura un bambino di cinque anni (ma per nessuno si è reso necessario finora il ricovero in ospedale) si segnala un altro contagiato nella stessa zona: un 71enne di San Michele di Serino. Altri due positivi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati registrati a Rotondi, nella Valle Caudina. E nella serata di ieri è arrivata anche la conferma della positività di altri due abitanti di Serino venuti in contatto con il 69enne di Santa Lucia.

Nell’elenco dei positivi in Irpinia, scrive il quotidiano, c’è anche una donna romena residente a Moschiano, nel Vallo di Lauro, che aveva scoperto di essere positiva quando si era ricoverata in ospedale a Nola per partorire. Non si esclude che la donna abbia contratto il virus nel viaggio di ritorno dal suo

paese effettuato in compagnia di una comitiva di bulgari che risiedono a Mondragone, tutti risultati positivi al Covid 19.

Il sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, annuncia:

«Non escludiamo di chiedere all’Asl di Avellino uno screening di massa su tutta la popolazione».