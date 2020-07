Nel 2015 Inter e Juve volevano già acquistare Osimhen

Lo racconta alla Gazzetta dello Sport l’agente Patrick Bastianelli che lo aveva scoperto in Cile nel Mondiale Under17″Tesserare un 17enne extracomunitario non era semplice e non se ne fece nulla”

La Gazzetta dello Spot rivela oggi un retroscena interessante su Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano seguito dal Napoli, poteva arrivare in Italia già nel 2015, conteso da Juve e Inter. A raccontarlo l’agente Patrick Bastianelli che lo aveva scoperto in Cile nel Mondiale Under17

Inter e Juve sono state le prime ad essere contattate ed hanno subito dimostrato apprezzare il ragazzo

Purtroppo tesserare un 17 enne extracomunitario non è semplice

«Il ragazzo, appena 17enne e con passaporto da extracomunitario, non poteva essere tesserato subito e, quindi, per problemi burocratici l’affare non è andato in porto».