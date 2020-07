Le due squadre si sfideranno per la 17esima giornata di ritorno al San Paolo domani sera, fischio d’inizio alle 21:45

La sfida tra Napoli e Sassuolo, valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Il fischio d’inizio è previsto per domani, sabato 25 luglio, alle 21:45.