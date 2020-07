Napoli, contro l’Inter sette o otto cambi di formazione

Lo scrive il Corriere dello Sport: senza lo squalificato Mertens e l’infortunato Manolas, Gattuso dovrà anche dare riposo agli affaticati

Gli impegni compressi e al tempo stesso una sfida contro il Barcellona che si avvicina sempre di più: una situazione che obbliga Gennaro Gattuso a gestire le energie della rosa del Napoli.

Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, ci saranno diversi cambi in vista.

Manolas è uscito ammaccato, Mertens è squalificato, qualche altro è visibilmente affaticato (Fabian e Zielinski, ad esempio): i sette cambi di sabato potrebbero essere replicati o addirittura diventare otto, perché il Camp Nou è vicinissimo. Si scaldano Meret e Mario Rui, Maksimovic e Allan, Demme ed Elmas, Politano e un po’ anche Lozano, ma la rifinitura odierna offrirà ulteriori e definitive indicazioni prima della partenza di domani mattina per Milano.