Mihajlovic: “Insigne? Gli mando qualcuno in albergo a gonfiarlo così non gioca”

Domani il Napoli sfiderà il Bologna in trasferta. Oggi in conferenza stampa il tecnico felsineo ha presentato la partita. Ha parlato a lungo di Gattuso trovando anche delle somiglianze con se stesso. Ma si è concesso anche una battuta sul capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

“Vedo di mandare qualcuno in albergo così gonfiano Insigne e non gioca. Cosa volete che pensi? Uno contro uno si gioca, noi mettiamo là Mbaye che è uno cattivo: quando lo vedo in faccia mi metto paura, spero che metta paura anche ad Insigne…”.