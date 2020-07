Mertens: «Non perdemmo lo scudetto in albergo, dopo la vittoria con la Juve credevamo di aver vinto»

Dries Mertens ha rilasciato oggi una lunga intervista al Mattino in cui ha raccontato di sé e del suo rapporto con Napoli, una città di cui si è innamorato a prima vista e di cui non cambierebbe nulla. La sua decisione di restare e firmare il rinnovo è nata durante la lunga quarantena

Il suo rapporto con De Laurentiis

«Con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e scendere…Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere. Ma quello che conta è questo feeling che c’è adesso tra lui e Gattuso, questo loro lavorare in sinergia»