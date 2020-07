L’intervista a Sky Sport: “Sono già diverse stagioni che fa così bene, sono contento per lui ma spero che sabato non segni”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, che sarà trasmessa integralmente domani. Di seguito, un estratto sulla partita con la Lazio di sabato sera, a proposito di Ciro Immobile.

Non è solo quest’anno, sono già diverse stagioni che fa bene. È un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così.