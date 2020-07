Meret: “Il punto forte del Parma sono le ripartenze, dobbiamo essere molto attenti”

Ai microfoni di Dazn prima di Parma-Napoli, ha parlato il portiere azzurro Alex Meret.

Oggi affrontate una squadra che gioca tanto in contropiede e può crearvi difficoltà.

“Sì, il Parma segna tanto in contropiede, ha giocatori davanti molto veloci che ci possono mettere in difficoltà sulle ripartenze, che sono il loro punto forte. Dobbiamo essere bravi a contenerli ed essere attenti in ogni movimento per evitare di prendere i gol che abbiamo preso nelle ultime partite”.