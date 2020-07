Mattino: Osimhen continua a prendere tempo. La sua famiglia sogna la Premier 

Il Napoli ha chiuso con il Lille per una cifra tra i 60 ed i 70 milioni bonus compresi. All’attaccante andrebbero tra i 3 ed i 4 milioni a stagione. L’entourage e il Lille lo spingono verso il Napoli ma lui vuole essere sicuro al 100%

Sul Mattino qualche informazione sullo stato della trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. L’attaccante nigeriano continua a prendere tempo per decidere. I suoi agenti e il Lille, scrive il quotidiano, fanno pressione su di lui affinché scelga il Napoli, ma lui vuole essere sicuro al cento per cento. Soprattutto, a fargli gola è la Premier, che in un’intervista risalente a maggio e diffusa soltanto ieri definisce il sogno della famiglia. Con una predilezione verso il Manchester United.

Queste le parole del Mattino.

“Di fatto, manca un solo sì, quello dell’attaccante nigeriano che continua a chiedere tempo. Il Napoli ha chiuso con il Lille per una cifra tra i 60 ed i 70 milioni bonus compresi, l’accordo con gli agenti è tra i 3 ed i 4 milioni a stagione. L’entourage sta spingendo, così come il Lille a chiudere con il Napoli. Osimhen, però, continua a chiedere tempo: «Non voglio sbagliare, devo esser sicuro al 100%», ripete ai suoi agenti. Altre parole di Osimhen, dello scorso maggio, ma solo ora riportate dai media francesi svelano un’infanzia molto complessa, tra la morte della madre e situazione economica drammatica. «Ora voglio giocare in uno dei maggiori club del mondo, vincere la Champions, qualcosa con la Nigeria. Mio fratello maggiore giocava a calcio e smise per darci sostegno economico, era un attaccante come me. Ci ha supportato molto, per lui fu difficile lasciare il calcio per sostenerci, ma è stato il mio primo tifoso. E a lui piace il Manchester United». La Premier è un sogno della famiglia di Osimhen, il Napoli ha accordato ancora tempo, anche se l’attesa del club azzurro non potrà essere infinita”.