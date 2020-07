Mattino: Inter-Napoli, Gattuso non aspetta più Lozano. Ultima da titolare per Milik

Fabian Ruiz si riposa e probabilmente resterà in panchina anche contro la Lazio. Il polacco in campo solo perché Mertens è squalificato

Sul Mattino la probabile formazione che sceglierà Gattuso questa sera, contro l’Inter nella penultima giornata di campionato.

In porta il tecnico si affiderà a Meret. In difesa torna Mario Rui, dopo due giorni di lavoro su un piano di recupero personalizzato. A centrocampo c’è la necessità di far riposare Fabian, che forse si fermerà anche contro la Lazio.

“A Fabian si è chiaramente accesa la spia rossa, non è escluso che oltre stasera possa tirare il fiato anche con la Lazio. Di sicuro, meglio dare spazio ad Elmas. Se proprio c’è uno a cui può ancora essere chiesto uno sforzo in più quello è Zielinski”.

In attacco, invece, il tecnico non lascerà spazio a Lozano, ma a Milik. Scrive il quotidiano:

“E in attacco? Lì nel mezzo non c’è più tempo né voglia di aspettare Lozano, il test di Parma basta e avanza. Via libera a Milik, probabilmente all’ultima da titolare ma solo perché Mertens è out per squalifica“.