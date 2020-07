Mattino: Il Liverpool offre a Osimhen 7 milioni a stagione. Il Napoli non intende rilanciare 

L’unica soluzione per accontentare le richieste del nuovo agente del nigeriano potrebbe essere quella di coinvolgere il Lille nel pagamento. Al club francese non sono arrivate offerte. D’Avila non ha ancora risposto al Napoli

Il Mattino scrive che il Liverpool si è fatto avanti con Victor Osimhen. Sarebbe pronta, per lui, un’offerta di ingaggio da 7 milioni a stagione.

Ora tutto diventa più difficile, nonostante ci sia l’accordo tra il Napoli e il Lille.

“La scelta di Osimhen di cambiare procuratore è stato il campanello di allarme: l’attaccante del Lille pur mostrando gradimento per la soluzione Napoli dopo la visita in città e l’incontro con Gattuso e poi quello a Capri con De Laurentiis non ha mai sciolto completamente le sue riserve perché il suo sogno di base era quello della Premier League. I vecchi agenti avevano già raggiunto un accordo sulla base di 2.5 milioni a stagione ma poi è entrato in gioco il nuovo procuratore che ha messo il club azzurro in stand by e ha cominciato a sondare le squadre di Premier League. Il discorso con il Napoli si è bloccato sul discorso legato all’ingaggio e alle commissioni: il club azzurro infatti non vuole alzare l’offerta già formulata e non andrà oltre la cifra stabilita e si dovrebbe trovare un’altra soluzione (magari coinvolgendo il Lille nel pagamento) per accontentare le nuove richieste“.