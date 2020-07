Mattino: il cambio agente potrebbe spingere Bernardeschi verso il Napoli

L’ex viola non gradisce la destinazione Napoli per via dei diritti d’immagine, ma il nuovo agente potrebbe indurlo ad accettare. In quel caso, Napoli e Juve dovrebbero solo fissare il giorno per le firme

Napoli e Juventus sono ancora alla ricerca di una quadra per la cessione di Milik. L’attaccante polacco ha già un accordo con Sarri ma tra i club non si è ancora trovato un compromesso. Il Napoli chiede 40 milioni e l’unica contropartita che sarebbe disposto ad accettare sarebbe Federico Bernardeschi. Il Mattino scrive che il giocatore

“sondato nelle scorse settimane è rimasto tiepido alla possibilità di accettare Napoli per via della cessione dei diritti d’immagine al club azzurro. Per questo la trattativa ha vissuto un momento di stallo”.

Ma l’ex viola ha cambiato agente. E’ passato da Bozzo a Brachini e, continua il quotidiano,

“solitamente quando ciò accade, le possibilità di trasferimento di un giocatore non felicissimo dell’attuale situazione, lievitano. Il contratto con la Juventus del trequartista italiano scade nel 2022 e Branchini si siederà presto con il club bianconero per discutere di rinnovo o eventualmente di cessione. Con la nuova mediazione, poi, si potrebbe anche trovare maggiore disponibilità ad accettare una piazza come Napoli, dove Gattuso sarebbe al settimo cielo del poter avere Bernardeschi a disposizione per la prossima stagione”.

Se Bernardeschi dovesse decidere di accettare la proposta del Napoli,

“con la Juventus ci sarebbe praticamente solo da trovare giorno e ora dell’incontro per mettere le firme, diversamente si dovrà aspettare altro”.

C’è la Roma alla finestra, che vorrebbe il polacco per il post-Dzeko. In alternativa si guarderebbe all’estero.