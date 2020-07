Mattino: Hysaj vuole restare al Napoli solo se resta Gattuso

L’albanese aspetta che ci sia la conferma della permanenza del tecnico per tornare a discutere con De Laurentiis. Qualora non dovesse restare in azzurro, al suo posto il primo della lista è Faraoni dell’Hellas Verona

Il Mattino fa il punto sul rinnovo di Hysaj con il Napoli. Scrive che l’albanese non è più convinto di andar via, come lo era fino a pochi mesi fa. A patto, però, che rinnovi anche Gattuso. Da quando il tecnico siede sulla panchina del Napoli, infatti, le cose, per il difensore, sono cambiate.

“Gattuso lo ha sedotto con le parole, ma soprattutto con una promessa: giocherai. A destra o a sinistra, Hysaj c’è quasi sempre. E questa cosa all’albanese ha rotto un po’ le uova nel paniere. Nel senso che fino a pochi mesi fa la sua decisione l’aveva presa: voleva andare via questa estate. Ma dal momento in cui è scoccata la scintilla con Ringhio, le cose per lui si sono complicate. Sta pensando ed aspettando: perché per prima cosa vuole sapere se Gattuso rinnova con il Napoli. Attende la fumata bianca tra lui e De Laurentiis perché è la permanenza del tecnico il punto di partenza per tornare a discutere del suo rinnovo“.

Il rinnovo dell’albanese, al momento, è in alto mare.

“A tirare il freno è proprio il terzino che in azzurro ha collezionato ben 193 presenze”.

Ci sono state altre offerte per Hysaj negli scorsi mesi, ma da quando è arrivato Gattuso, lui ha smesso di prenderle in considerazione. E anche Gattuso chiede che Hysaj resti.

“Gattuso ne chiede la permanenza. E Gattuso sta lentamente vestendo i panni di uno con grande voce in capitolo nel mercato azzurro”.

Hysaj guadagna 2 milioni a stagione, spera di spuntare un ingaggio più alto. Su di lui c’è l’interesse della Roma e, scrive il Mattino,

“andando in scadenza nel giugno del 2021, il suo cartellino è un affare, perché difficile che il Napoli possa chiedere più di 10 milioni per un esterno che tra dodici mesi va in scadenza e che da febbraio può firmare a parametro zero”.

Quando ci sarà l’ufficialità di Gattuso Hysaj tornerà a trattare con il Napoli. Se dovesse lasciare il club azzurro

“al suo posto il primo della lista è Faraoni dell’Hellas Verona”.