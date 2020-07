L’Everton batte 2-1 il Leicester che adesso rischia di perdere la Champions

Sette punti in tre partite per i Toffees di Ancelotti. In gol Richarlison. Stasera il Chelsea può scavalcare la squadra di Rodgers al terzo posto.

L’Everton batte 2-1 il Leicester . Seconda vittoria consecutiva per il team di Carlo Ancelotti che mina la tranquillità degli avversari. Nemmeno con il lockdown la squadra di Brendan Rodgers ha superato la crisi e adesso rischia di uscire dalle prime quattro.

Per l’Everton sette punti in tre partite dalla ripresa. Il pari nel derby e due successi contro Norwich e appunto Leicester. La partita è stata decisa nel primo quarto d’ora. I Toffees hanno segnato al decimo con un’azione in velocità. Cross dalla sinistra del diciannovenne Gordon che Ancelotti aveva messo in campo anche contro il Liverpool, e gol di potenza di Richarlison. Pochi minuti e un ingenuo fallo di mano di Ndidi ha concesso il rigore ai padroni di casa. Sigurdsson segna in tranquillità.

Nella ripresa, gol rocambolesco del Leicester che Rodgers ha rimesso in campo con un’altra punta, Iheanacho, accanto a Vardy. Il Leicester ha sfiorato il pareggio, poi via via la sua azione si è affievolita. L’Everton ha perso Richarlison per un pestone di Ndidi. Sei minuti di recupero e poi il fischio finale. Stasera il Chelsea, impegnato sul campo del West Ham, può prendersi il terzo posto. L’Everton sarà impegnato lunedì prossimo in trasferta contro il Tottenham.