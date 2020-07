L’Afronapoli United diventa Napoli United. Giocherà a Napoli, al Rione Sanità

Sul CorMez. Una scelta motivata dalla volontà di consacrare il legame con la città. C’è anche un nuovo stemma, che è l’unione tra il simbolo della squadra, il leone, e l’azzurro del cielo e del mare

L’Afronapoli United cambia nome e stemma. Da oggi, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, la squadra di Eccellenza si chiamerà solo «Napoli United». Non solo. Non giocherà più a Mugnano, ma al San Gennaro dei Poveri alla Sanità dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

La scelta è spiegata dal fondatore, Antonio Gargiulo.

«Con l’inizio dell’undicesimo anno di vita della società si è voluto solidificare e consacrare il legame con Napoli, città che riconosceremo sempre accogliente, antirazzista, multietnica e multiculturale, restituendo il senso di un’integrazione sociale che vogliamo considerare compiuta. Sull’onda poi dei valori che ci hanno accompagnato e dell’entusiasmo dei risultati delle ultime stagioni, abbiamo deciso di fare un passo avanti anche nel progetto sportivo. Da qui il nuovo stemma che è l’unione tra il simbolo della squadra, il leone, e l’aggiunta del colore azzurro che rappresenta il colore del mare e del cielo della nostra città».