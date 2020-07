La Serie A in pressing sul governo per pubblico negli stadi e protocollo (nascondendosi dietro Gravina)

Ieri il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, ha parlato di un possibile slittamento in avanti della data di inizio del prossimo campionato. Per ora si discute del 12 settembre, ma non è escluso che si vada oltre.

Sul tema scrive oggi il Messaggero. Il problema reale non è la ristrettezza dei tempi per le necessità di riposo dei giocatori. Sotto c’è altro.

“Il problema “ufficiale” è la ristrettezza dei tempi e la necessità di «guadagnare un po’ più tempo per far riposare le squadre», per dirla con Dal Pino. In realtà la situazione è più complessa e vede sul tavolo due

problemi: 1) la riapertura degli stadi al pubblico; 2) lo snellimento del protocollo sanitario. Questioni per le quali i club di A stanno andando in pressing sul governo, non in maniera diretta ma, forti della formula vincente che ha portato alla ripartenza del torneo, riparandosi dietro lo scudo della Figc. Sarà ancora una volta Gravina a dover mediare con il ministro Spadafora e con il Comitato tecnico scientifico. Spadafora ha annunciato di voler riaprire parzialmente gli stadi a settembre se la curva dei contagi lo consentirà. Un auspicio che non può bastare ai club, ancora alle prese con i voucher-rimborso ai loro abbonati, ai quali non sono in grado di prospettare quando poter tornare sugli spalti”.