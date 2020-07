La prossima settimana incontro Giuntoli-Ramadani per Koulibaly e Luka Romero

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Previsto vertice anche con il procuratore di Darwin Nunez

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha in programma un incontro con Ramadani per la prossima settimana. Si discuterà di Koulibaly e dell’offerta arrivata per lui dal City, ma anche di Luka Romero, che Giuntoli vorrebbe portare in azzurro. Non solo. Nei prossimi giorni, il direttore sportivo del Napoli incontrerà anche il procuratore di Darwin Nunez, per valutare un prestito dall’Almeria. Queste le parole del quotidiano:

“Nella prossima settimana è previsto un incontro tra il Napoli e Fali Ramadani, il Manchester City ha presentato un’offerta per Koulibaly ma è ancora molto bassa rispetto alle richieste di De Laurentiis. Giuntoli insisterà con Ramadani anche per Luka Romero, il talento classe 2004 del Maiorca, il più giovane debuttante nella storia della Liga. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare in Italia anche l’agente di Darwin Nunez, attaccante classe 99 dell’Almeria che il Napoli potrebbe prendere lasciandolo in prestito altrove”.