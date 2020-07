La foto con l’ombra di Messi sul Duomo, così l’Inter “vende” in Cina il match col Napoli

Ma i tifosi nerazzurri non hanno preso bene il riferimento alle voci di mercato per lanciare la partita sulle tv orientali: “Basta prese in giro”

Tipo il Bat-segnale. Ma l’ombra che si staglia sul Duomo di Milano è quella di Messi, e la foto che s’immagina (con parecchia fantasia) l’arrivo in nerazzurro del Pallone d’Oro serve all’Inter per lanciare in Cina il match di stasera col Napoli. Che poi Messi sia anche il prossimo vero avversario degli azzurri aggiunge curiosità ulteriore alla scelta di social-marketing.

La visione della partita Inter-Napoli in Cina sarà disponibile dalla tv ufficiale del gruppo Suning, ma la foto è stata prima pubblicata e poi tolta dai canali ufficiali. I tifosi infatti non l’hanno presa bene: “Basta prese in giro”, scrivono.

Non basta che Jorge Messi, il padre di Leo, abbia preso casa a Milano, a poca distanza dalla sede nerazzurra, a scopi fiscali. Le voci di mercato non credono ai miracoli. E la foto di Messi sul Duomo è quasi blasfema.