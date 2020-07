Koulibaly, arriva la prima offerta del City di 70-75 milioni

Secondo quanto riporta radio Punto Nuovo, il procuratore del difensore sarebbe già a Napoli per discutere la situazione con De Laurentiis

Novità sul futuro di Koulibaly. Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno aveva parlato di un’offerta in arrivo dal City per il difensore del Napoli, motivo per cui era previsto in settimana un incontro tra la società e Fali Ramadani, agente del difensore senegalese. Radio Punto Nuovo rilancia invece che l’agente sarebbe già sbarcato in città ieri per riferire l’offerta in arrivo dalla Premier. Offerte che a quanto risulta si aggirerebbe intorno ai 70-75 milioni, ancora lontana dai 90-100 milioni chiesti da De Laurentiis, e proprio per questo l’intermediario proverà ad ammorbidire la posizione del patron azzurro.

Ramadani, inoltre, discuterà anche di Luka Romero, giovane talento del Mallorca di appena 15 anni che piace agli scout di Cristiano Giuntoli, e di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid considerato un’alternativa a Victor Osimhen nel caso in cui saltasse l’affare con il Lille.