Il Napoli in cerca dell’esterno offensivo. Boga, Under, Bernardeschi, ma per tutti la chiave è Milik

Sulla Gazzetta. Il polacco potrebbe essere scambiato con il bianconero o con il romanista. Per il suo esterno il Sassuolo chiede 40 milioni, ma nel Napoli sono in partenza anche Allan, Koulibaly e altri

Al Napoli serve un esterno destro per completare l’attacco, visto il prossimo addio di Callejon. Tre sono i nomi accostati al mercato azzurro: Boga, Under e Bernardeschi. Ma la chiave del mercato è Milik, scrive la Gazzetta dello Sport. Prima, infatti, bisogna cedere. E la cessione più probabile è quella del polacco.

“ Se la Juve lo vorrà davvero, il diesse chiederà in cambio l’azzurro Federico Bernardeschi (che con l’arrivo di Kulusevski vede diminuire i propri spazi in bianconero, mentre Gattuso lo accoglierebbe a braccia aperte). Discorso simile se il centravanti polacco potesse finire in una operazione di scambio con la Roma: in quel caso il Napoli chiederebbe il turco Cengiz Under “.

C’è poi Boga. L’esterno del Sassuolo ha fatto sapere al Napoli, tramite i suoi agenti, di apprezzare la destinazione, ma tra il club partenopeo e quello emiliano ancora non c’è accordo.

“Da Sassuolo parlano di oltre 40 milioni come valore del cartellino. Una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli, che non ha fretta. Perché oltre a Milik in lista di partenza ci cono anche Allan, Koulibaly e altri giocatori. E forse, se e quando queste operazioni in uscita andranno in porto, certe valutazioni finiranno per scendere”.