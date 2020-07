Il Napoli cerca un centrale difensivo, contatti per Moussa Niakhate e Robin Koch

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, oltre a Gabriel Magalhaes, il Napoli starebbe pensando ad altri due centrali difensivi. La trattativa per il difensore del Lille, infatti, arranca, e c’è la concorrenza di Everton e Leicester. Per questo motivo, il direttore sportivo azzurro ha inserito altri due nomi nel suo taccuino.

Si tratta di Moussa Niakhate del Mainz e di Robin Koch del Friburgo. Scrive il portale: