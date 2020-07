Il Liverpool si fa avanti per Osimhen. Il Lille cerca di convincerlo che sarebbe un azzardo

Sul CorMez. Al club francese non sono ancora pervenute offerte, ma Lopez teme che il fattore tempo giochi a favore delle big della Premier e cerca di accelerare la chiusura dell’affare con il Napoli

Il passaggio di Victor Osimhen al Napoli è sempre più complicato dopo che l’attaccante nigeriano ha cambiato agenti per affidarsi a William D’Avila. La scelta è stata fatta soprattutto per coltivare la pista inglese della Premier. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che dall’Inghilterra sono arrivate due offerte, dal Manchester United e soprattutto dal Liverpool.

“Lui ha sempre preferito la Premier League e due offerte nelle ultime ore sono arrivate, dal Manchester United e soprattutto dal Liverpool che è pronto a superare i 4 milioni bonus compresi proposti dal Napoli. Un ingaggio più alto per Osimhen darebbe diritto anche a commissioni più ricche per il suo nuovo procuratore. Klopp lo considera un’alternativa importante al tridente composto da Manè, Firmino e Salah, l’esplosività di Osimhen in campo aperto stuzzica la fantasia dei Reds”.