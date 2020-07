Il giornalista nigeriano: “Il Napoli si prepara ad ufficializzare Osimhen venerdì”

Oma Akatugba sempre più protagonista. Almeno oggi. Dopo i tweet del pomeriggio e le dichiarazioni in radio, il giornalista nigeriano amico dell’attaccante del Lille torna a palesarsi per dare le ultime notizie sulla trattativa che ormai è diventata quasi una telenovela.

Oma scrive che il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha avuto un incontro positivo, oggi, con i dirigenti del Lille e con l’agente di Osimhen e che molto presto l’affare sarà chiuso. I dettagli sono stati definiti.

Napoli oficial had a successful meeting today with the officials of Lille, the agent and Victor in Lille. Deal closing very very soon. We have the details. Wait!!

— Oma Akatugba (@omaakatugba) July 22, 2020