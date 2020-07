Il fratello di Osimhen: “Gattuso lo ha convinto dicendogli che punta molto su di lui”

A radio Punto Nuovo: “Victor è pronto a prendere l’eredità della maglia numero 9 che è storicamente pesante nel club”

Continua a tenere banco la questione Osimhen, in attesa dell’ufficialità del passagio al Napoli che, secondo alcuni dovrebbe arrivare oggi il fratello del calciatore Andrew Osimhen ha parlato a radio Punto Nuovo

Quando Victor diventerà un nuovo calciatore del Napoli?

«Non mi è permesso dire molto a riguardo, ma tranquilli l’annuncio arriverà molto presto. Quando ha saputo dell’interesse del Napoli, mi chiamò e mi raccontò tutto. Non era molto convinto all’inizio e, dalla mia, ho provato a fargli capire di non prestare troppo attenzione ai rumors di mercato. Poi, nei mesi successivi, la situazione si è sviluppata come sapete: una volta che Victor è tornato in Francia mi ha confermato che l’interesse del Napoli era reale”.

È contento di unirsi al Napoli?

“Assolutamente sì. Davvero tanto. Quando ha visitato la città mi ha confessato di essere rimasto impressionato dalla bellezza di Napoli e dalle sue persone. Lì, poi, ha incontrato Gattuso che è stato subito chiaro: “Ti voglio quì”, e Victor si è convinto del progetto propostogli dagli azzurri. Per quanto riguarda le parole di Czajka, non posso parlare a nome di Victor. Su Koulibaly, però, posso dire questo: come giocatore africano, stima molto mio fratello e ha spinto molto per il suo arrivo in Italia, convincendolo dell’ipotesi Napoli e cercando di fugare le sue eventuali perplessità”.

Ha scelto il numero 9 per la prossima stagione con il Napoli?

“Non posso dire nulla a riguardo, anche perché non ho informazioni concrete. So bene, però, che parliamo di una maglia storicamente pesante nella storia del club. Victor è pronto a raccogliere quest’eredità, ma dipenderà molto anche dalla squadra che avrà attorno. Lui ha tutto per fare bene, ma per un attaccante è importante avere il supporto degli altri giocatori”.

Quale persona ha influito di più su Victor nella sua scelta?

“Assolutamente Gattuso. Il tecnico azzurro ha giocato un ruolo davvero importante nella scelta finale di Victor. È un grande allenatore e gli ha fatto capire la sua voglia di renderlo protagonista con il Napoli. A differenza dei presidenti, quando gli allenatori scelgono un calciatore è perché sono convinti al 100% del suo utilizzo e del suo potenziale. E Gattuso ha scelto Victor ed, insieme a Koulibaly, è la persona che ha influito di più sulla sua scelta”.