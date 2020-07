Il Coronavirus manda Lourdes in rovina, e l’industria dei miracoli lancia “il pellegrinaggio online”

Lo racconta Libero: il santuario ha dovuto chiudere le porte ai pellegrini per la prima volta nella storia, creando un buco nel bilancio di ben 8 milioni di euro

Il paradosso è nella notizia in sé: Lourdés rischia di andare in rovina a causa del Coronavirus. Perché l’industria del miracolo ha dovuto chiudere le porte ai pellegrini per la prima volta nella storia, creando un buco nel bilancio di ben 8 milioni di euro. Evidentemente il potere “curativo” del santuario francese non riesce a frenare il contagio, tanto meno i problemi finanziari derivati dallo stop ai viaggi della speranza.

Lo racconta Libero, sottolineando che “appena lo scorso anno presentando il bilancio relativo al 2018 i responsabili del santuario avevano annunciato con orgoglio l’uscita da un rosso di 2 milioni – su un bilancio complessivo di circa 30 milioni. Adesso non solo lo sforzo è stato cancellato, ma il buco è quadruplicato. «Lourdes senza pellegrini è una Lourdes senza risorse per svolgere la sua missione, per mantenere l’intero sito, per garantire la sua durata e il lavoro dei suoi 320 dipendenti»”.

E “per questo è stata lanciata una iniziativa senza precedenti: il pellegrinaggio online “Lourdes United”, attraverso il quale il 16 luglio nell’anniversario dell’ultima apparizione della Madonna a Bernadette il santuario invocherà la generosità dei fedeli“.