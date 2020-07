Giuntoli: “Osimhen? Nessun accordo con lui o il Lilla. Milik? Più vicino alla cessione che alla riconferma”

A Sky: “Non mi risulta un interesse della Juventus per Milik, ma non mi stupirebbe perché è un giocatore molto bravo. Offerte per Koulibaly e Allan? Onestamente no, il mercato è ancora tutto da rifare, in entrata e in uscita”.

Ai microfoni di Sky, poco prima della partita contro il Genoa, è intervenuto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Quali sono le motivazioni della squadra per questa partita?

“Le motivazioni sono sempre alte. Questa è una squadra che vuol tornare a certi livelli e per farlo deve vincere questo tipo di partita, dove l’avversario si gioca la vita e dobbiamo dimostrare carattere e personalità”.

Osimhen?

“In questo momento non c’è una trattativa. E’ un ragazzo molto interessante, ma non abbiamo accordo con il club del Lille né con l’entourage. E’ venuto a vedere la città per rendersi conto, vuol dire che siamo in pista”.

Vuol dire che va via Milik?

“No, non vuol dire che va via Milik, ma che stiamo seguendo un calciatore interessante come altre squadre”.

Le risulta un interesse della Juve per Milik?

“Non mi risulta un interesse della Juventus, ma non mi stupirebbe perché Milik è un giocatore molto bravo. Li capirei”.

Sta facendo catenaccio, impara da Gattuso?

“Sì, Rino è molto bravo nella fase difensiva”

Offerte per Allan e Koulibaly?

“Onestamente no, il mercato vive un momento di stanca, siamo a luglio ma è come se fossimo a maggio. Il mercato è ancora tutto da fare, sia in uscita che in entrata“.

A che punto siete con i rinnovi?

“Stiamo lavorando forte su Zielinski, Maskimovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas. Contiamo a breve di formalizzarli”.

Ci sono altre pretendenti su Milik?

“Milik è un giocatore molto bravo. Non ha rinnovato, e in questo momento è appetibile da grandi club, non può destare stupore che ci siano molte pretendenti a volerlo”.

Possiamo dire che in questo momento Milik è più vicino alla cessione che alla riconferma?

“In questo momento sì”.

Esiste la necessità di mettere in vetrina i giocatori che possono andar via, come Allan, per non svalutarli?

“Allan non si svaluta. Se sta bene può fare il titolare ovunque, anche nel Napoli. Ha avuto problemi fisici, è stata un’annata travagliata, ora ha un indurimento muscolare. E’ solo una questione fisica, è un giocatore molto importante per noi, ha ancora molti anni di contratto, non si svaluta. Si svalutano quelli non bravi, non uno come Allan”