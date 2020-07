Gazzetta: Napoli da paradosso. Perfetto nel primo tempo senza i suoi tre tenori

Un Napoli paradossale, scrive la Gazzetta dello Sport, quello visto ieri contro il Bologna. Nel primo tempo è stato perfetto, ma appena sono entrati i tre tenori la storia è cambiata.

E’ al 19′ del secondo tempo che la partita ha avuto un’inversione di marcia, scrive la rosea.

“ Al 19’ del secondo tempo Sinisa dà il segnale di scatenare l’inferno. Gattuso si sta sgolando come una radio a volume fuori-controllo e lui, Mihajlovic, si gira verso la propria panchina e calcia di sinistro: la bottiglietta . È lì, in quell’istante, che il suono della bevanda contro un cartellone fa da “gong” a un Bologna fino a quel momento molto… suonato dal ritmo napoletano”.

Due i gol annullati ai felsinei.

“Il Napoli? Da paradosso: perfetto nel primo tempo senza i suoi tre tenori che poi entrano ma vengono – assieme agli altri – risucchiati dalla foga intraprendente (e opposta alla prima frazione) di un Bologna che comunque non riesce a vincere in casa dall’1 febbraio, quindi da più di 5 mesi. Ah, il Napoli viene agganciato dal Milan: tutto ciò non era previsto”.