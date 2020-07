Gazzetta: Koulibaly potrebbe passare al City per 75 milioni

La Gazzetta scrive che Koulibaly sbarcherà in Premier alla fine della stagione. Sicuramente entro inizio ottobre, lo dicono le voci, attendibili di mercato.

“De Laurentiis tiene duro, lui giura fedeltà al Napoli. Ma r adio-mercato giura che Koulibaly entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier. A caro prezzo, ovvio. Ma non carissimo “.

Nelle scorse settimane il Manchester City ha presentato un’offerta vicina ai 65 milioni. Siamo ancora lontani dai 100 chiesti da De Laurentiis. L’intermediario è Ramadani, che ha soprattutto il compito di tenere in piedi il difficile rapporto tra i due club, con il City ancora arrabbiato per lo sgarbo Jorginho.

Anche Liverpool e Psg sono tornate all’attacco. Scrive la rosea:

“In contemporanea anche il Paris Saint-Germain e il Liverpool sono tornati a chiedere informazioni. E i francesi hanno un portafogli più gonfio rispetto ai Reds. E comunque il club dell’emiro Al Thani ha tutti gli argomenti per mettersi in concorrenza con gli emiratini del City. Nei mesi scorsi Kalidou ha anche acquistato casa a Parigi, a riprova del fatto che tornare in Francia non gli dispiacerebbe”.