Gattuso: «Milik è insostituibile, ma quando un giocatore vuole andare via bisogna ascoltarlo»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso al termine di Genoa-Napoli ai microfoni di Sky:

Sulle parole di Mertens su Callejon

«Josè ha scritto pagine importanti per questo club, credo che fosse il minimo chiudere così. È un ragazzo che si fa voler bene e un professionista a 360 gradi»

Soddisfatto?

I ragazzi sembrano divertirsi in campo

«A me non sembra che si divertono, fanno fatica, fa caldo, a volte non accettano la critica del compagno. Credo che al squadra adesso sta facendo bene quello che gli stiamo chiedendo»