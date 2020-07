Gattuso: “Kulusewski è caduto, per me non è rigore”

A Dazn: «È più rigore il primo che il secondo.. Non mi ricordo nessun tiro in porta del Parma e tutte le partite sono così»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Dazn al termine della partita con il Parma

«Oggi primo tempo da rivedere, al di sotto delle nostre qualità, nel secondo abbiamo fatto qualcosa di meglio. Stiamo po’ arrancando, oggi avevamo la scusa di non aver nessun attaccante di ruolo. Teniamo palla ma ogni volta che arrivano ci mettono troppa pressione»

Come valuta Lozano

«Bene, molto meglio nella sua posizione. Hanno fatto quello che potevano. Possiamo fare qualcosa di più, ma ci sta, stiamo girando tanti giocatori e stiamo giocando ogni tre giorni»

Il secondo rigore

«Ditemi voi e poi lo giudichiamo insieme, poi ci sta che l’arbitro può sbagliare. Non siamo fortunati con questo arbitro qui, era quello di Lecce. È caduto, per me non è rigore. Potevamo sicuramente fare meglio»

Il primo?

«Non l’ho visto. Ma non stiamo qui a fare polemiche. È più rigore il primo che il secondo. Però non abbiamo perso per i rigori»

Come valuta al gara

«Oggi non mi ricordo nessun tiro in porta del Parma e tutte le partite sono così. Ultimamente stiamo facendo fatica a finalizzare e non appena entrano nella nostra metà campo prendiamo gol»

Sicuramente non sarà un test per il Barcellona

«Sarà col Sassuolo la nostra partita che assomiglierà al Barcellona»