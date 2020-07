Gasperini: “Il Napoli sta dimostrando tutto il suo valore. E’ costruito per traguardi molto più alti”

Il tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa: “Ha una rosa importantissima. L’Atalanta moralmente sta molto bene, ma la ripresa del campionato è una situazione complicata per tutti”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in una mini-conferenza stampa visibile sul canale Youtube del club.

Sul momento del Napoli:

“Il Napoli è una grande squadra, sta dimostrando tutto il suo valore, pensavamo tutti che potesse lottare per lo scudetto assieme alle altre, ha avuto dei problemi, ora sta venendo fuori. Ha una rosa importantissima, con tante variabili, in attacco e a centrocampo. E’ una squadra costruita per lottare per traguardi molto più alti”.