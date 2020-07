Federer: “Il tennis mi manca. Lavoro duramente tutti i giorni per tornare a giocare a Wimbledon”

Roger Federer torna a parlare raccontando questo 2020 iniziato in modo strambo e i suoi progetti per il futuro.

Federer ha continuato raccontando quanto gli manchi il tennis.

“E’ stato bello e piacevole restare a casa per così tanto tempo, non succedeva da almeno 25 anni, ma il tennis mi manca! In questi giorni vorrei essere in campo a Wimbledon, un torneo che mi ha dato tantissimo e che avrebbe dovuto essere in pieno svolgimento. Uno dei miei grandi obiettivi è proprio tornare a giocare a Wimbledon. Per raggiungerlo faccio rieducazione, lavoro duramente tutti i giorni e mi appresto ad affrontare un blocco di venti settimane di preparazione fisica”.