Dura contestazione dei tifosi del Torino contro Cairo

Prima del derby contro la Juve hanno appeso degli striscioni fuori allo stadio: “Tra sconfitte e plusvalenze…hai rovinato le nostre esistenze”

Clima di contestazione in casa Torino.

Prima del derby contro la Juve i tifosi del Toro hanno duramente contestato il presidente Cairo con degli striscioni appesi fuori dallo stadio Olimpico-Grande che recitano

“Tra sconfitte e plusvalenze…hai rovinato le nostre esistenze” “15 anni di nulla, 11 anni di A: 150 sconfitte”

Poi hanno intonato cori per invocare un cambio di rotta. Non è la prima volta in questa stagione che i tifosi manifestano contro il presidente chiedendo il suo abbandono