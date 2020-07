Don Balon: Ronaldo ha chiesto alla Juve di comprare Koulibaly

L’attaccante portoghese avrebbe chiesto un ulteriore sforzo per completare la squadra e i bianconeri sarebbero pronti a pagare i 100 milioni chiesti da De Laurentiis

Cristiano Ronaldo è sempre più leader della Juve. Secondo quanto riporta Don Balon, l’attaccante portoghese avrebbe indicato un’acquisto necessario in difese per la prossima stagione.

Il difensore dietro sarebbe Kalidou Koulibaly. Secondo il sito spagnoli i bianconeri sarebbero pronti a soddisfare la richiesta avanzata dal presidente De Laurentiis per il suo difensore, offrendo 100 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo ha richiesto un ultimo sforzo sul mercato alla dirigenza per una squadra che sia in grado di lottare per gli obiettivi delineati all’inizio.