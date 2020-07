Cragno è un portiere saracinesca

I top e i flop della giornata di Serie A. È un lusso avere Malinovski come dodicesimo o tredicesimo uomo. Bastos è l’anello debole di una cotta difesa bianco celeste

Top

Bonazzoli(Sampdoria) sostituisce un evanescente Ramirez alla fine del primo tempo. Lotta come un leone su tutti i palloni. Nello stretto è una furia imprendibile. Indirizza la partita con una rovesciata capolavoro che vale il momentaneo 2-1 per la squadra doriana

Cragno(Cagliari) gode di un ottimo momento di forma. È un portiera saracinesca. A parte i due legni colpiti dai salentini, salva in diverse occasioni, con interventi decisivi la squadra sarda. Ancora una volta è l’estremo difensore a regalare punti alla squadra.

Malinovski(Atalanta) sostituisce un esausto Gomez al minuto 68. Sfiora subito il goal ne segna uno stupendo con il destro poi ci prova ancora. Un lusso averlo come dodicesimo o tredicesimo uomo

Flop

Handanovic(Inter) giornata no per il portiere nerazzurro. Commette un errore incredibile, indegno per chi gioca in una squadra della massima serie con ambizioni da scudetto su corner innocuo di Verdi. Un orrore che costa il momentaneo vantaggio granata al quale rimediano i compagni nel secondo tempo.

Bastos(Lazio) anello debole di una cotta difesa bianco celeste. Boga gli fa venire il mal di testa. Quando parte non riesce mai a prenderlo. E’ posizionato male in entrambi i goal subiti dalla Lazio.

Andrenacci(Brescia) subentra al portiere titolare, vittima di un infortunio nel riscaldamento. E’ un disastro: insicuro sul goal di Fazio, in ritardo sul controllo di Kalinic, a farfalle sul tiro sul suo palo di Zaniolo… Chissà quando rivedrà il campo.