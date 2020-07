CorSport: il Napoli tratta con Koulibaly per il rinnovo

Per il difensore senegalese sono arrivate offerte intorno ai 60 milioni, troppo poco per cederlo. Kalidou sta bene a Napoli ed è pronto a restare

Nell’ultimo incontro con Fali Ramadani, il presidente del Napoli ha ribadito che 60 milioni non bastano per strappare Koulibaly all’azzurro. Manchester City, Liverpool e Psg dovranno alzare la posta. Ma intanto potrebbe anche cambiare qualcosa e il senegalese del Napoli avvicinarsi al rinnovo piuttosto che alla porta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Le ultime offerte presentate da Ramadani sono state tutte attorno ai 60 milioni. Troppo poco per cedere il colosso senegalese. Kalidou ha un contratto da quasi 7 milioni fino al 2023 e una clausola rescissoria da 150 milioni valida solo per l’estero.

“Le prime offerte che Ramadani ha raccolto e poi girato al Napoli non hanno scalfito il muro azzurro. Tutte da sessanta milioni o giù di lì. L’ultima, la più recente, firmata dal City. Che si fa? Beh, a queste cifre poco o nulla: Kalidou ha un contratto ancora lungo e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svalutarlo. E poi, se vogliamo, il giocatore non ha chiuso alla possibilità di continuare in un club che ama e soprattutto in una città che sia lui sia la famiglia sentono come casa”.