CorSport: Giuntoli lancia l’ultimatum a Osimhen, due giorni per decidere. E torna l’ottimismo

C’è l’accordo con il Lille per 50 milioni più bonus. All’attaccante un quinquennale da 4 milioni bonus compresi. Manca solo il sì

Sul Corriere dello Sport gli sviluppi del giallo di mercato legato a Victor Osimhen. Mentre il suo manager continua ad instillargli dubbi, il Napoli si è rifatto vivo e gli ha proposto un contratto che potrebbe farlo vacillare.

“ Un bel quinquennale a quattro milioni netti (bonus compresi) e la possibilità di atterrare in quel Paradiso che lo ha incantato nel suo tour di tre giorni, utile per rendersi conto di cosa eventualmente l’aspettasse”.

Il Napoli ha anche l’accordo con il Lille per 50 milioni più bonus. Si è messo in posizione di attesa, poi, ieri, ha lanciato l’ultimatum.

“Il Napoli ha aspettato, poi ha sollecitato una risposta e ieri, nelle telefonate che si sono incrociate, ha educatamente ‘invocato’ un sì o anche un no, possibilmente entro un paio di giorni ”.

Dalla Francia arriva la voce che Osimhen abbia anche già svolto le visite mediche, ma tutti, anche il Napoli, smentiscono.

“Giuntoli continua a restare incollato al proprio smartphone, ha scovato un margine di ottimismo e sembra che la volontà di Osimhen ma anche quella del suo agente induca a sospettare che qualcosa stia per accadere, magari non immediatamente. Esistono, ora più di ieri (e meno di domani?) le condizioni per poter pensare di vivere, insieme, felici e contenti”.