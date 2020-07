Cilento, allarme contagi. A Castellabate in 23 in isolamento domiciliare. Il sindaco vieta la movida

Su Repubblica Napoli. Tutto è nato da un cittadino romano in visita nel weekend alla località turistica. Si attende l’esito dei tamponi. A Palinuro obbligo di mascherine anche all’aperto. 2 casi a Centola, altri 4 a Pisciotta

Un nuovo decesso per Covid in Campania, al Cotugno. E’ accaduto questa notte. Si tratta di un uomo di 85 anni affetto da numerose patologie e ricoverato per il virus, scrive Repubblica Napoli. Lo troveremo nel bollettino di oggi dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

Dei contagi registrati ieri, in tutto 19, nessuno afferisce alle provincie di Avellino e Benevento, spiega il quotidiano. Quattro casi sono a Napoli centro e riguardano un’intera famiglia brasiliana. Un positivo è a Frattamaggiore, un altro a Caserta, I dati più allarmanti riguardano, invece, costiera sorrentina, Cilento e Salerno. Nel Cilento, in particolare, ci sono due napoletani infetti che erano in una casa vacanze a Centola, mentre sono altri 4 i casi registrati a Pisciotta.

Ma anche a Sorrento è emerso un positivo. Cosa che fa crescere l’allarme nelle località turistiche della regione.

Nei giorni scorsi il sindaco di Palinuro aveva già imposto l’uso delle mascherine anche all’aperto. Ieri anche il sindaco di Castellabate ha emesso una nuova ordinanza. Nel centro turistico del Cilento, l’altro ieri, è stato registrato un positivo (un cittadino romano che nel weekend aveva partecipato ad un battesimo nella località turistica) e 23 persone che sono entrate in contatto con lui sono state poste in isolamento fiduciario. In attesa dei tamponi, il sindaco ha deciso

“di sospendere ogni forma di intrattenimento sia all’interno che all’esterno di tutte le attività commerciali e l’annullamento delle feste e cerimonie, anche private, che possano determinare anche minimi assembramenti. I gestori di tutte le attività commerciali dovranno rafforzare la vigilanza all’interno e all’esterno dei propri locali, invitando al rispetto del distanziamento sociale e all’utilizzo corretto della mascherina”.