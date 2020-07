C’è un intermediario in azione per Osimhen al Napoli. De Laurentiis vuole risposta in settimana

Lo scrive Nicolò Schira su Twitter. Si tratta di Roberto Calenda. Il patron azzurro non andrà oltre questo termine: o dentro o fuori. Anche il Lille spinge per la chiusura dell’affare con il Napoli

Su Twitter, l’esperto di mercato e giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira scrive che i contatti tra il Napoli e l’agente di Victor Osimhen non si sono affatto interrotti, anzi. Sarebbe in azione anche un intermediario, Roberto Calenda. Schira scrive che De Laurentiis vuole una risposta in settimana: o dentro o fuori. E che anche il Lille ha fretta e spinge per la chiusura dell’affare con il Napoli.

Continuano i contatti tra il #Napoli e l’agente di Victor #Osimhen (William D’Avila). In azione pure l’intermediario Roberto #Calenda: De Laurentiis vuole risposta in settimana. Dentro o fuori. Anche il #Lille ha fretta e spinge per la chiusura con gli azzurri. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2020