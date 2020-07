Il sindaco di Castel di Sangro: “De Laurentiis organizzerà un evento internazionale”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha fatto il punto della situazione sul prossimo ritiro del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Ieri c’è stata una riunione con lo staff della società dove abbiamo discusso di aspetti logistici, sportivi e ricettivi, della stampa e della parte commerciale. Abbiamo molti parcheggi ma dobbiamo capire quale sarà la portata del flusso di tifosi.

Non possiamo andare oltre Castel di Sangro e Teramo per le amichevoli, ma sono sicuro che De Laurentiis voglia organizzare un evento internazionale, lo aveva detto e credo ne abbia voglia per dare una certa visibilità. Sempre facendo i conti col coronavirus.

Stiamo elaborando un piano di sicurezza che verrà messo a punto con la prefettura e le forze dell’ordine, il ritiro si dovrà svolgere nel migliore dei modi e ciò imporrà delle regole da seguire, così da poter essere orgogliosi di ospitare il Napoli.