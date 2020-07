Campania, per l’Unità di Crisi della Regione ci sono 9 contagi e 1 morto

Il bollettino quotidiano sull’epidemia. 2.973 i tamponi effettuati.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emesso il consueto bollettino sull’epidemia di Covid. I nuovi casi sono in diminuzione. Nelle ultime 24 ore sono stati “soltanto” 9 i nuovi contagi su 2.973 tamponi effettuati. Come spiegato da De Luca su Facebook, si tratta di casi andati a scovare tra chi era entrato in contatto con positivi già emersi. Purtroppo, però, si conta anche un decesso. Il Mattino, poco fa, ha riportato invece due vittime nelle ultime 24 ore.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 9

Tamponi del giorno: 2.973

Totale positivi: 4.999

Totale tamponi: 332.836 Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 435 Guariti del giorno: 12

Totale guariti: 4.169