Il Napoli non è ancora pronto per gestire i ritmi della gara, meglio un Bologna che non si snatura

Gli azzurri provano a vincere di rendita e dopo il primo tempo rinunciano ad attaccare. Gli emiliani ci credono e nel finale sfiorano la rimonta

Prova a vincere di rendita, il Napoli, gestendo la partita forte di un vantaggio immediato. Una strategia errata, perché è una squadra che ha bisogno di intensità continua, di ritmo.

Gattuso per l’occasione stravolge il tridente: senza Callejon, Mertens e Insigne, l’allenatore schiera Politano, Milik e Lozano. Cambia così l’inclinazione tipica della squadra, come raramente si era visto. Gli azzurri infatti sviluppano la manovra principalmente a destra, dove Politano è ispirato e lucido nel rifinire l’azione offensiva.

La partita è subito in discesa per il Napoli, che la sblocca grazie al colpo di testa di Manolas al 7’. Le squadre sono imprecise, complici anche le buone attitudini al pressing e i portieri non vivono particolari pericoli nel primo tempo. I rossoblù si vedono negare giustamente una rete di Mbaye per un fuorigioco di centimetri, poi non creano altro. D’altro canto, un propositivo Lozano arriva un paio di volte a concludere, ma in condizioni precarie.

Il Bologna rientra dagli spogliatoi e alza la pressione, il Napoli accetta il momento della partita sfavorevole e regge senza difficoltà, anche perché i ritmi restano bassi. Il messicano prova a dare una scossa: s’inventa una serpentina nell’area avversaria, ma il tiro è da dimenticare.

Appena gli azzurri si allungano un po’, Gattuso cambia gli esterni d’attacco e inserisce Insigne e Callejon. Dominguez spaventa da fuori area e a metà ripresa gli emiliani si vedono annullare un altro gol per un pelo perché Palacio sul suggerimento di Soriano è in fuorigioco.

Il tecnico prosegue sulla strada della qualità, manda dentro Fabian Ruiz e Mertens ma la squadra collassa nella propria metà campo, nella speranza di giocare col cronometro. Così al terzo tentativo il movimento sul filo del fuorigioco riesce per il Bologna, quando all’80’ Soriano verticalizza per Barrow, che col controllo fa secco Manolas e trova il palo lontano per il pareggio. L’azione si ripete cinque minuti dopo con Palacio a concludere e poco dopo lo stesso Barrow fallisce il raddoppio. In pieno recupero, Danilo colpisce addirittura il palo con un tracciante da fuori area.

Alla fine, il Napoli trascina lentamente la partita alla conclusione, per conquistare un punto guadagnato dopo un finale in balia degli avversari.