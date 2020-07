Barcellona-Napoli, oggi si riunisce la UEFA. Non è escluso che la partita si giochi in Portogallo

Barcellona-Napoli è ancora da considerarsi una partita a rischio, scrive il Corriere dello Sport. La situazione epidemiologica in Catalogna non è delle migliori. Venerdì ci sono stati 1493 contagi e 3 morti. “C’è ottimismo, ma l’allarme resta“.

Oggi la UEFA si riunirà a Nyon per fare il punto della situazione.

“Preoccupa in particolare la situazione in Catalogna, dove l’8 agosto al Camp Nou è in programma il ritorno tra Barcellona e Napoli. La situazione nel Nord-Est della Spagna non è per niente ideale, ma le autorità tendono a mantenere la calma e a tranquillizzare i turisti, nonostante numeri eloquenti. Sabato i nuovi positivi erano 1.439, ieri 886 con diversi focolai sparsi nella regione. Tanti, troppi per un solo territorio. Numeri che farebbero pensare a un nuovo lockdown, ma non per le autorità catalane che tuttavia hanno imposto misure cautelari più rigide rispetto a quelle dell’ultima fase, quella che viene chiamata la “Nueva normalidad”. Discoteche e teatri chiusi, ripristinato un numero massimo consentito di clienti nei ristoranti. Movida frenata almeno per le prossime due settimane, fino a quando, praticamente, la banda di Gattuso non arriverà in Catalogna per tentare di passare il turno dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo. Al momento l’Uefa non ha ricevuto indicazioni e richieste per un eventuale cambio di sede da parte delle autorità spagnole, ma se non dovesse esserci un miglioramento delle condizioni sanitarie nei prossimi giorni non è assolutamente escluso che la partita venga dirottata in Portogallo, in uno dei due stadi di Lisbona che ospiteranno la fase finale di Champions. Barça-Napoli al Camp Nou, insomma, è da considerare un ottavo di finale ancora a rischio”.