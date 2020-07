Al Napoli piace De Paul. Ne parlerà con l’Udinese a fine stagione. Il prezzo è 35 milioni

Su Calciomercato.com. Il club di De Laurentiis lo considera un obiettivo concreto e potrebbe soffiarlo all’Inter. Anche Chiesa è nel mirino, ma al momento meno di De Paul

Domani sera il Napoli sfiderà l’Udinese al San Paolo. Tra i due club, però, c’è anche una trattativa in vista per il mercato. Lo scrive Calciomercato.com. Napoli e Udinese hanno già fatto affari, in passato, come Meret e Karnezis e adesso potrebbero tornare a parlare di Rodrigo De Paul.

“Due club che negli ultimi anni hanno chiuso tanti affari di mercato (gli ultimi Meret e Karnezis), che potrebbero tornare a lavorare insieme. Sul piatto il cartellino di Rodrigo De Paul, che piace molto a De Laurentiis”.

Il capo scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, ha confermato che il Napoli è interessato al calciatore ed ha anche aggiunto di aver rifiutato una proposta di 33 milioni dell’Inter.

Scrive il portale:

“Il Napoli lo considera un obiettivo concreto, le parti torneranno a parlarsi a fine stagione. Per l’argentino classe 1994, autore di 6 gol e 5 assist in questa stagione, sarà asta. Il prezzo di partenza? 35 milioni di euro. Più o meno quanto vale oggi Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina che piace anche a Napoli e Inter, ma al momento meno decisivo rispetto a De Paul”.