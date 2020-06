Zielinski, per il rinnovo fino al 2024 manca solo la firma

Dopo Mertens, è in dirittura d’arrivo anche il rinnovo di Zielinski secondo il Mattino, che si conferma una sicurezza nel centrocampo del Napoli

Zielinski è in evidente crescita. Il centrocampista polacco ha toccato il suo massimo in questa stagione nella trasferta a Verona, scrive il Mattino, e si appresta a confermare la sua presenza nel Napoli anche per il futuro.

il rinnovo del contratto è vicinissimo, dopo l’annuncio di Mertens è atteso quello del suo prolungamento dell’intesa con il club azzurro per altri tre anni (fino al 2024, con opzione fino al 2025). La fumata bianca ormai è a un passo, da limare gli ultimi dettagli su un’intesa già per grandissime linee raggiunta sulla durata del nuovo contratto, l’aumento dell’ingaggio (che sarebbe intorno ai 3 milioni con i bonus) e senza inserimento di clausola rescissoria.