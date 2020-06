Verona-Napoli, Manolas e Lobotka a disposizione di Gattuso

Sul CorMez. Per la trasferta al Bentegodi l’allenatore potrà contare su tutta la rosa. Il difensore greco si è ristabilito dall’infortunio e Lobotka si allena in gruppo da venerdì, probabile sia in campo contro il Verona

Il Napoli prepara la prima partita del ritorno del campionato. Martedì sera sarà al Bentegodi, impegnato contro il Verona. Gattuso potrà contare su tutto il gruppo, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Ci sarà bisogno di tutti per reggere il tour de force e Gattuso valuta i candidati in vista della trasferta di Verona. Ospina vorrebbe riprendersi la porta, Manolas è pronto a rientrare, in mezzo al campo Demme e Zielinski sono diffidati, le forze vanno gestite, Allan e Elmas potrebbero rappresentare delle idee nelle rotazioni, Mertens ha affrontato le gare di Coppa Italia con un fastidio muscolare, scalpita Milik, anche Ghoulam potrebbe strappare almeno uno spezzone ritrovando il campo che gli manca dal 6 ottobre scorso. Sia Mertens che Milik sono diffidati, Lobotka venerdì è rientrato parzialmente in gruppo, è probabile che possa tornare a disposizione già per la sfida con il Verona“.