Verona-Napoli, arbitra Pasqua

L’Aia ha comunicato i nominativi degli arbitri, degli assistenti, quarti ufficiali, Var e Avar per le tre gare valide per l’8a giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domani, 23 giugno.

Verona-Napoli, che si giocherà al Bentegodi alle 19.30, è affidata alla direzione di gara di Pasqua. Ad assisterlo saranno Tolfo e Prenna. Quarto uomo Prontera. Al Var Mariani. Avar Paganessi.

Pasqua arbitrò Napoli-Bologna, a dicembre, e la sua prestazione finì sui giornali sportivi come la peggiore della giornata.