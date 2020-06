Verona-Napoli, Allan peggiore in campo

È questo il giudizio sul brasiliano che emerge dalla pagelle dei quotidiani di oggi. Non supera la sufficienza e non appare in buona condizione

Promossi e rimandati, ma anche bocciati. Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Verona non tutti i calciatori azzurri hanno convinto a pieno. Nelle pagelle di oggi Allan ad esempio prende tutte insufficienze.

5,5 dalla Gazzetta dello Sport per cui non si è presentato nelle condizioni migliori, come in passato gli aveva già detto Gattuso.

5,5 anche per Tuttosport per cui invece cresce alla distanza per faticando a trovare la giusta posizione ad inizio partita

Solo 5 dal Mattino per cui appare addirittura poco poderoso, spesso col fiatone, forse perché i malanni alla caviglia ne limitano il dinamismo. Tecnicamente dovrebbe emergere di più ma non ci riesce: si divora il 2-0 a inizio ripresa.